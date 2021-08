Cyberattacke auf T-Mobile US Das Pokerspiel um die Zahl der Hacking-Opfer

In einigen Fällen seien neben den Namen der Betroffenen allerdings Geburtsdaten, Versicherungsnummern oder Führerscheininformationen in den Datensätzen gespeichert gewesen. Das bestätigte T-Mobile und forderte unter anderem alle Vertragskunden auf, die Zugangsdaten Ihrer Nutzerkonten sowie die PIN-Codes ihrer SIM-Karten zu ändern. Im Fall der genannten 850.000 Kunden hat das Unternehmen die PIN-Codes bereits selbst zurückgesetzt, um Zugriffe Unbefugter auf Konten und Karten zu verhindern.



Der Angriff ist das jüngste Kapitel in einer unrühmlichen Serie von Cyberattacken auf T-Mobile US. In den vergangen drei Jahren war das Unternehmen bereits viermal Opfer von Hackern geworden – die letzten beiden Male in 2020. Auch der frisch übernommene Mobilfunker Sprint war 2019 zweimal Opfer von Datenlecks und wurde zuletzt im Mai und Juli 2020 angegriffen.