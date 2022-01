Daily Punch Deutsche Bahn: Pünktlich nur in Wolkenkuckucksheim

Nun ist offiziell, was viele Kunden längst ertragen mussten: Die Pünktlichkeit der Deutschen Bahn im Fernverkehr ist 2021 erneut eingebrochen. Im Schnitt kamen nur 75 Prozent der ICE- und IC-Züge pünktlich am Ziel an. 2020 waren es knapp 82 Prozent. Und die Bahn nennt Gründe: Streik, Streckensanierung, Starkregen.