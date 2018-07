Daktari 4.0: Konzerne schnappen sich das Geschäft mit der Tiergesundheit

In den USA betreibt Mars Petcare fast 2000 Tierarztpraxen und Kliniken. Mit dem Kauf von AniCura und dem britischen Tierarzt-Praxisnetzwerk Linnaeus am Monatsbeginn kommt der Konzern auch in Europa auf einen Schlag auf 287 Praxisstandorte in acht europäischen Ländern. In Deutschland ist AniCura mit 30 Praxen und Kliniken die bisher größte Tierarztkette.