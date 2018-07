Daktari 4.0 Konzerne schnappen sich das Geschäft mit der Tiergesundheit

Zumindest im Kleinen ist Fressnapf in diesem Markt ohnehin schon präsent. Zum Tiernahrungskonzern gehört das Tierartzpraxis-Unternehmen Activet mit derzeit drei Filialen in Krefeld, Duisburg und Hannover. Fressnapf investiert in die Praxen, die von einem selbstständigen Tierarzt geführt werden. Sie sind jeweils in einen großen Fressnapf-Laden integriert. Im August eröffnet eine weitere Praxis im Fressnapf-Markt in Gelsenkirchen.