Dank Anstieg des Aktienkurses Vonovia sammelt mit Kapitalerhöhung eine Milliarde Euro ein

Angesichts des Höhenflugs der Aktienmärkte und niedriger Zinsen haben in den vergangenen Monaten viele Unternehmen die Gelegenheit genutzt, um sich durch Aktien- und Anleiheplatzierungen frisches Geld zu besorgen. Wegen der lockeren Geldpolitik der Zentralbanken und staatlicher Hilfsprogramme in der Corona-Krise ist reichlich Kapital vorhanden, das nach Anlagemöglichkeiten sucht. So haben auch von der Corona-Pandemie stark betroffene Firmen wie Kreuzfahrtkonzerne Milliarden an frischem Kapital einsammeln können, um in der Krise zu überleben. Im Juni und Juli besorgten sich Unternehmen über Börsengänge und die Ausgabe hochverzinster Anleihen so viel Geld wie seit 20 Jahren nicht mehr, wie aus Daten von Refinitiv hervorgeht. Auch im normalerweise ruhigen Ferienmonat August wurden zahlreiche Transaktionen gestemmt - in den ersten drei Augustwochen sammelten Unternehmen über Börsengänge und hoch verzinste Bonds 65,5 Milliarden Dollar ein, so viel wie seit mindestens zehn Jahren nicht mehr.