„Das Beste abgeguckt“ Standort Polen: Ein Paradies für Unternehmen?

Emilewicz sieht das größte Potenzial Polens jedoch in den hervorragend ausgebildeten Arbeitnehmern. „Gut ausgebildetes und kompetentes Personal, das ist eindeutig der Pluspunkt. Es ist das hohe Niveau unserer Posener Hochschulen, die zu den besten des Landes gehören“, sagt der Präsident der Posener Industrie- und Handelskammer Wojciech Kruk. „In diesen Uni-Rankings stehen wir oft an zweiter Stelle gleich hinter Warschau.“ Sowohl die Polytechnische Hochschule als auch die Naturwissenschaftliche Universität in Poznań zählten mittlerweile zu den führenden polnischen Hochschulen für Erneuerbare Energien, Mobilität, Lebensmitteltechnologie und Maschinenbau. Kruk ist aber vorsichtiger als Jadwiga Emilewicz, was die deutschen Investitionen angeht. Sicherlich sei mit Volkswagen der wichtigste Investor in der Region Poznań schnell genannt, aber die Region möchte nicht einfach nur „eine verlängerte Werkbank sein“. Poznań ist heute verstärkt an Investitionen interessiert, die die Region technologisch weiterbringen.