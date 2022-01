„Das ist ein besonderer Fall“ Der „Biontech-Effekt“ schiebt die deutsche Wirtschaft an

„Das wirkt sich deshalb direkt positiv auf das Wirtschaftswachstum aus.“ Biontech lässt den auf der neuen mRNA-Technologie basierenden Impfstoff etwa in Marburg produzieren und kassiert außerdem Gebühren in Milliardenhöhe von seinem US-Partner Pfizer. Der beeindruckende Erfolg von Biontech zeige, dass es in Deutschland eine hervorragende Forschungslandschaft gebe, sagte Dullien.



Mehr zum Thema: Die deutsche Wirtschaft ist im vergangenen Jahr trotz der Pandemie gewachsen. Vor allem Lieferprobleme verhinderten eine stärkere Erholung. Das zweite Corona-Jahr sorgte aber erneut für Defizit in Staatskasse.