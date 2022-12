Das war der erste Tag im Wirecard-Prozess Vor Gericht sitzt Markus Brauns größter Gegner keine zwei Meter hinter ihm

Es wird auf einen Showdown zwischen Braun und Bellenhaus hinauslaufen, das wird auch an diesem Tag deutlich, als Richter Födisch Gerichtsvermerke verliest. Daraus geht hervor, dass Bellenhaus sich mehr von seinem Kronzeugenstatus erhofft hat. Seine Mutter soll krank sein, Bellenhaus möchte, dass sein Haftbefehl außer Vollzug gesetzt wird. In Besprechungen vor Prozessbeginn soll seine Verteidigung Bedenken geäußert haben, ob Bellenhaus überhaupt bereit ist, im Prozess auszusagen. Wollte er die Staatsanwaltschaft erpressen? Diesen Vorwurf erhebt Brauns Verteidiger Alfred Dierlamm. Dierlamm zufolge soll Staatsanwältin Lemmers in einer Vorbesprechung gesagt haben: „Wir lassen uns von Herrn Bellenhaus nicht erpressen“. Ob sie das im Scherz gesagt hat? Brauns Verteidigung hat es ernstgenommen. Dierlamm sorgt dafür, dass der Vorfall in die Akten kommt.