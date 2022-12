Das war der zweite Tag im Wirecard-Prozess „Game Over“

Nach Dierlamms Vortrag ist Florian Eder, Anwalt von Oliver Bellenhaus, an der Reihe. Er nennt Wirecard ein „Blendwerk“. Herr Bellenhaus hätte die Schuld auf sich genommen, indem er einen Part in dem Blendwerk eingenommen hat. „Auch wenn es den wahren Opfern nicht helfen wird, ist es doch so, dass Herr Bellenhaus frühzeitig zu seinen Fehlern stand, indem er sich aus dem sicheren Ausland freiwillig den deutschen Behörden gestellt hat und auch sein eigenes Fehlverhalten und das anderer offengelegt hat.“