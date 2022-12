Das Weihnachtswunder Wie ein Ingenieur O2 aus dem ewigen Funkloch geholfen hat

Der gebürtige Inder versteht sich als Disruptor, der für ein paar Jahre großen Wandel bringt – ehe er sich die nächste Aufgabe sucht, je schwieriger, desto besser. Er trägt einen großen Schnauzbart und einen Zopf – fast ein bisschen wie Frank Zappa. Alle bei O2 nennen Rao einfach nur Mallik, dabei ist sein voller Name, Yelamate Mallikarjuna Rao, denkbar zusammengekürzt. Im Konzern ist er eine Art wandernde Wunderwaffe. Er hat schon in acht anderen Ländern gearbeitet – darunter in Indien, Singapur, Schweden, in der Türkei, in Luxemburg, den Niederlanden und in den USA: „Zu 20 Prozent passe ich mich den Landesgepflogenheiten an, aber zu 80 Prozent bleibe ich genau ich selbst – sonst würde ich ja keine Veränderung mitbringen.“ Im Mai erst verlängerte Telefónica seinen Vertrag um weitere drei Jahre.