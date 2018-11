Datenpanne E-Mail-Adressen und Namen bei Amazon geleakt

IT-Rechtsexperten wie Dr. Sebastian Meyer, Partner von BRANDI Rechtsanwälte, kritisieren, dass Amazon nur so knapp über den Vorfall informiert habe und sich weigere, Details der Panne zu beschreiben. „Amazon macht es sich viel zu leicht. Es liegt offensichtlich ein gravierender Datenschutzverstoß vor. Nach der DSGVO ist Amazon nicht nur verpflichtet, seine Kunden zu informieren. Es könnte auch ein Schadenersatzanspruch der von dem Datenschutzverstoß Betroffenen entstanden sein“, so Meyer. Ergo könnte noch erheblicher Ärger auf Amazon zukommen. „Nach der seit Mai geltende DSGVO werden explizit auch immaterielle Schäden ersetzt. Dies entspricht dem, was wir in Deutschland als Schmerzensgeld kennen“, warnt Meyer.