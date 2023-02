Datenschutz: Mögliche Cyberangriffe über Tiktok: Regierungen ringen mit Social-Media-Nutzung

Auslöser sind in beiden Fällen Bedenken, dass Daten der Nutzer unkontrolliert abfließen können. Der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner bestätigte am Montag in Berlin, dass der Beauftragte für Datenschutz (BfDI), Ulrich Kelber, die Regierung schriftlich aufgefordert habe, den Facebook-Auftritt wegen datenschutzrechtlicher Bedenken zu beenden. Dem wolle man aber zunächst nicht nachkommen, sondern prüfe die Situation. Die Bundesregierung müsste gegen den Bescheid klagen, wenn sie die Seiten weiter betreiben will.