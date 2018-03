DB Cargo: Das Sorgenkind der Deutschen Bahn

Hinzu kommen die Arbeitszeitregelungen, die aus der Zeit gefallen scheinen. So gilt beispielsweise auch die Anreisezeit zum Einsatzort teilweise als Arbeitszeit. Die meisten Lokführer von DB Cargo legen einen Großteil ihrer Arbeitszeit daher in einem Personenzug als Fahrgast in einem Regionalexpress oder einem ICE zurück. Die Statistiken sprechen eine eindeutige Sprache: Nach Information der WirtschaftsWoche fahren Lokführer bei DB Cargo de facto nur ein Drittel ihrer Arbeitszeit tatsächlich Zug. Zählt man die Stunden dazu, in denen sie Züge vor- und nachbereiten, kommen sie auf etwa 50 Prozent effektive Arbeitszeit. Den Rest vertrödeln sie als Fahrgast auf dem Weg zur Arbeit. Nicht, weil Lokführer faul sind, sondern weil die Regelungen so sind wie sie sind.