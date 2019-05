DB-Güterbahn: Jede Fahrt eine planerische Herausforderung

Wie bei den Personenzügen hat das Schienensystem auch beim Gütertransport ein Pünktlichkeitsproblem. Nach Angaben des Bahnbeauftragten der Bundesregierung, Enak Ferlemann, waren im vergangenen Jahr 39,3 Prozent aller Güterzüge zu spät, sind also mindestens 16 Minuten nach Plan angekommen. Mit einem Verspätungsanteil von 27,2 Prozent hat sich die DB Cargo sogar noch vergleichsweise gut geschlagen.



Den rund 200 Disponenten in Frankfurt geht die Arbeit, die sie rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr verrichten, so schnell nicht aus. Ist ein Zug erst einmal verspätet, addieren sich schnell weitere Minuten auf, denn pünktliche Züge haben im Netz Vorrang. Fahren die Züge dem Plan mehrere Stunden hinterher, muss alles neu organisiert werden: Die freien Streckenabschnitte, die Lokführer, die Übergaben an die anderen Bahnbetriebe. Hilfreich sind umfassende Sprachkenntnisse, an den Telefonen wird häufig Englisch, aber gerne auch Polnisch gesprochen. „Das macht viele Sachen einfacher, wenn man die Leute in ihrer Landessprache ansprechen kann“, sagt Maier.