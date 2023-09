DB Reisezentrum in Kiel Rechnungen nicht bezahlt: Unternehmer baut Türen in Bahnhof aus

08. September 2023

Kiel: Besucher des Reisezentrums der DB lassen sich im Kieler Hauptbahnhof beraten. Aus dem Zentrum wurden im Inneren die Türen ausgebaut. Bild: dpa Bild:

In Kiel sorgt ein kurioser Zwischenfall für Schlagzeilen: Im Streit um nicht bezahlte Rechnungen hat ein Unternehmen die Sache in die Hand genommen und Türen des DB-Reisebüros entfernt. Was dahinter steckt.