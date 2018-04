De La Rue vs Gemalto: Britische Druckerei gibt Kampf um blaue Brexit-Pässe auf

Die Briten sollen ab Oktober 2019 – also nach dem offiziellen Abschied aus der EU im März 2019 - die neuen, dunkelblauen Pässe bekommen. Zwar schreibt die EU ihren Mitgliedsländern nicht die Farbe ihrer Pässe vor. Doch Großbritannien hatte bei der Einführung des burgunderfarbenen Designs in der EU in den 1980er-Jahren mitgezogen. Vergangenen Winter hatte die Regierung angekündigt, nach dem Brexit zu dem früheren dunkelblauen Design zurückzukehren.