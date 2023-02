Delivery Heros viertes Quartal 2022 Wachstum, Kündigungen und eine mögliche Strafe

Dessen ungeachtet könnte der Vorfall für Delivery Hero theoretisch weitere finanzielle Strafzahlungen nach sich ziehen, sofern Glovo auch in anderen EU-Ländern in der Vergangenheit seine Kurierfahrer in vergleichbarer Weise behandelt haben sollte – und diese sich ein Beispiel am Fall Spanien nehmen. Auf Anfrage der WirtschaftsWoche heißt es dazu von Glovo lediglich: „Das Betriebsmodell von Glovo wird in jedem Markt auf der Grundlage der lokalen Vorschriften angepasst, die den Markt bestimmen.“ Und auf die Frage an Delivery Hero, ob und wie viel Geld man für mögliche weitere Strafzahlungen zurückstellt, gab der Konzern keine Antwort.



Lesen Sie auch: Aktiendossier: Kann Delivery Hero jemals Geld verdienen?