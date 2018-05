Es heißt, die jungen Leute hätten keine Lust mehr auf ein eigenes Auto...

Dieser Aspekt wird, glaube ich, übertrieben. Großstädter sind genervt vom Auto in der Metropole. Aber daraus einen allgemeinen Trend abzuleiten, dass junge Menschen kein Auto mehr besitzen wollen, ist übertrieben. Das ist eher eine Notwehr gegen Parkplatznot und Aufwand, der mit dem Autobesitz in der Großstadt verbunden ist. Auf dem Land und in der Kleinstadt sieht das ganz anders aus.