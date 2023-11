Der GDL-Chef im Porträt Claus Weselsky: Das ist der Mann, der die GDL in diesen Bahnstreik führte

Für die Bahn ist die Forderung „unerfüllbar“. 10.000 neue Kräfte müsste das Unternehmen zusätzlich einstellen, glaubt Personalvorstand Seiler – so viele gebe der Markt einfach nicht her. Das weiß auch Weselsky und will deshalb die Arbeitszeit „schrittweise“ senken. Ihm zufolge haben erste Unternehmen „die Senkung angeboten“. Arbeitgeberverbände streiten das ab. Eine Tatsache ist aber, dass Forderungen nach geringeren Arbeitszeiten in vielen Betrieben heiß diskutiert werden. „Der Trend geht dahin, ja“, sagt ein gut vernetzter Branchenkenner. So abwegig wie Martin Seiler Weselskys Vorschlag darstellt, scheint er also nicht zu sein. Für eine Vier-Tage-Woche streitet auch die IG Metall. Und selbst die Polizeigewerkschaft will durch weniger Arbeit den Polizisten-Beruf für Bewerber aufwerten.