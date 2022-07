Der große Test Schmecken die vegetarischen Burger von Burger King?

Gut. Weiter geht's. Als nächstes kommt der X-tra Long Chili Cheese auf das Plastiktablett, um verkostet zu werden. Hmmm. Auf den ersten Blick tun sich bei der Optik erneut keine Abgründe auf: Grüne Jalapeños, die Burgerpatties und eine undefinierbare Käseschmiere vereinen sich zu einem durchaus ansprechenden Gesamtpaket: sowohl bei der vegetarischen Variante als auch beim Fleischburger. Nur die Grillspuren sind bei den fleischlosen Patties etwas zaghafter vorhanden. Nun gut. Ein bisschen. Und: Pfui Teufel! Das vegetarische Patty schmeckt in etwa so, als würde man Sigmar Gabriel die Fußsohlen ablecken. Die Konsistenz des Pattys fällt zudem in die Kategorie schwammig-labberig. Der vegetarische X-tra Long Chili Cheese ist wahrlich kein Hochgenuss! Die Schärfe der Jalapeños verschafft auch keine Abhilfe. Die Käsemixtur auf dem Patty harmoniert nicht.