Der Krupp-Roller: Als Scooter noch Benzinmotoren hatten

Was die stolzen Freunde der in Deutschland erfundenen Kolbenkraftmaschinen vollends in den Wahnsinn treiben muss: Rollerland hätte gar nicht an den E-Feind gehen müssen. Es hätte auch ganz anders, also gänzlich unelektrisch, laufen können. Wenn, ja wenn, Alfried Krupp, Stahlbaron des letzten Jahrhunderts, seinen „Krupp-Roller“ mit Benzinmotor – man würde heute wohl sagen: B-Scooter – am Markt durchgesetzt hätte.