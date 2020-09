Deutsche Akkreditierungsstelle Wer prüft die Prüfer?

Viele Deutsche haben vermutlich erst vor wenigen Wochen zum ersten Mal von der DAkkS gehört: Der Bundesinnungsverband des Kraftfahrzeughandwerks sollte sich laut eines Gesetzesvorschlags bei der DakkS akkreditieren lassen, um weiter die Abgasuntersuchung durchführen zu dürfen. Die großen Prüforganisationen befürchteten, dass Kfz-Werkstätten in Zukunft auch die HU anbieten dürften und sahen ihr Geschäft in Gefahr. Dafür müsste der Verband allerdings erst den Akkreditierungsprozess der DAkkS überstehen. Das schaffen längst nicht alle: Im Jahr 2019 wurden in 18 Fällen Akkreditierungen ausgesetzt und in 101 Fällen sogar zurückgezogen. 51 überprüfte Stellen haben die Akkreditierung selbst aufgegeben.