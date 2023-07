Deutsche Bahn 50 Stellwerkstörungen täglich – weil das Personal fehlt

Durch „Gegensteuerungsmaßnahmen“ will das Unternehmen nun zumindest den Trend des Vorjahres gestoppt haben, wirbt die DB Netze bei seinen Kunden. Was im Bericht folgt, ist ein ganzes Bündel an Maßnahmen, die der Konzern für eine bessere Stellwerkbesetzung unternommen habe. Dazu zählen „zusätzliche Neueinstellungen“ oder „Steigerung der Motivation“ bei den Fahrdienstleitern durch „finanzielle Anreize“. Diese erhielten die Mitarbeiter durch „besondere Flexibilität“, wie das Unternehmen auf Nachfrage erklärt. Die hohe Fluktuation solle „gestoppt“ und wieder auf das „übliche Niveau“ gesenkt werden. Zudem will die Bahn durch mehr Ausbildungsplätze den Mangel auffangen. Im September rechnet das Unternehmen mit zehn Prozent mehr Azubis.



Diese Probleme in den Stellwerken hat die Bahn schon lange. Vor zehn Jahren führte Personalmangel dazu, dass der Mainzer Hauptbahnhof wochenlang vom Netz abgeschnitten war. Grund dafür sind teils veraltete und mechanische Stellwerke, die noch von eigens dafür geschultem Fachpersonal bedient werden. Mit Schulungen und flexibleren Einsatzzeiten will die Bahn das starre System aufweichen.