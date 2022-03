Deutsche Bahn DB will 2022 in Gewinnzone zurückkehren

Die Deutsche Bahn will im laufenden Jahr die Zeit der Verluste hinter sich lassen. „Wir wollen ab 2022 wieder operativ schwarze Zahlen schreiben. Das ist ein ehrgeiziges, aber erreichbares Ziel“, sagte Finanzvorstand Levin Holle am Donnerstag anlässlich der Bilanzpressekonferenz. In dieser Vorhersage seien die Unsicherheiten durch die russische Invasion in die Ukraine aber noch nicht eingeflossen. Der Umsatz soll 2022 auf mehr als 48 Milliarden Euro zulegen. Bahn-Chef Richard Lutz zufolge ist die Bahn gut ins Jahr gestartet und es wurden mehr Fahrgäste und Güter als im Vorjahreszeitraum befördert.