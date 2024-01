Deutsche Bahn „Der Bund soll als offensiver Eigentümer auftreten“

WirtschaftsWoche: Herr Theurer, sind Sie eigentlich noch gerne Mr. Schiene bei all der Frustration da draußen?

Michael Theurer: Grundsätzlich gilt die Autonomie der Tarifpartner. Die Streiks sind eine massive Belastung für alle diejenigen, die auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen sind. Ich kenne den Stress aus der eigenen Familie, wenn Bus und Bahn streikbedingt nicht fahren und die Kinder nicht in den Kindergarten kommen. Das müssen die Tarifpartner schnell regeln. Und zwar am Verhandlungstisch. Und ja, ich bin noch immer gerne „Mr. Schiene“. Weil es uns als Bundesregierung trotz aller Sparnotwendigkeiten gelungen ist, einen Schwerpunkt auf den Bahnverkehr zu legen. Noch vor einigen Jahren hätte sich keiner eine Strukturreform wie die Gründung der gemeinwohlorientierten InfraGO AG oder eine solche Finanzierung in Milliardenhöhe für das Streckennetz vorstellen können.