Deutsche Bahn: Diese Frau soll die Züge pünktlicher machen

Sabina Jeschke sitzt in einem Konferenzraum in München. Vor ihr steht ein Glas Wasser. Die neue Bahn-Vorständin hört zu, wie ihr der Marketingmanager von der DB Regio Bayern die Streckenagent-App erklärt. Sie findet das Projekt so gut, dass sie es möglicherweise in eines ihrer Zukunftsprojekte integrieren will. Die Deutsche Bahn arbeitet gerade an einer weiteren App, die alle Verkehrsmittel integrieren soll: Fahrrad, Mietwagen, Busse, Bahnen und natürlich die Züge. Es ist ein Jeschke-Projekt. „Da werden wir richtig Gas geben“, sagt sie. Der Streckenagent könnte eine gute Ergänzung sein.