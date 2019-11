Deutsche Bahn Doppel-Vorstand Doll muss gehen

Es ist fast genau zwei Jahre her: Am 10. November 2017 wurde der frühere Banker Alexander Doll in den Vorstand der Deutschen Bahn berufen. Wenn die Signale aus dem Aufsichtsrat des Staatskonzerns nicht täuschen, dürfte das Kontrollgremium den früheren Banker in seiner Sitzung am Donnerstag von seiner Aufgabe entbinden. Offenbar hat Doll, der mit großen Erwartungen von Frankfurt nach Berlin gewechselt war, nicht nur das Vertrauen der Spitze des Aufsichtsrats verloren, sondern auch Kredit bei seinen Vorstandskollegen und in der Politik verspielt. Seine Kritiker bemängeln unter anderem, der 49-Jährige habe den geplanten Verkauf der Bahn-Tochter Arriva schlecht gemanagt.