Deutsche Bahn Finanzchef Doll bleibt vorerst im Amt

Hintergrund ist auch ein Zerwürfnis im Vorstand der Bahn: Die kriselnde Güterbahn DB Cargo, die Doll seit 1,5 Jahren mitführte, sollte einen eigenen Vorstand bekommen. Diese Funktion übernimmt nun die Chefin der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Sigrid Nikutta, wie der Aufsichtsrat am Donnerstag beschloss: „Mit Frau Nikutta haben wir ein kompetentes neues Vorstandsmitglied für den Bereich Cargo“, sagte Scheuer. „Sie ist eine Bereicherung für den Vorstand und den Konzern. Wir brauchen für den Güterverkehr einen neuen Schub.“

Die Personalie hatte auch Doll befürwortet. Nikutta war den Angaben zufolge bereits früher für diesen Posten im Gespräch gewesen, was aber am Widerstand vom jetzigen Bahnchef Richard Lutz und Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla gescheitert sei. Beide gelten als Gegenspieler von Doll, der im Konzern als Reformer gilt.