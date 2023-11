Deutsche Bahn GDL erklärt Bahn-Tarifverhandlungen für gescheitert

24. November 2023 , aktualisiert 24. November 2023, 13:34 Uhr

Schon wieder Stillstand: Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) will erneut die Deutsche Bahn bestreiken. Bild: dpa Bild:

Der Tarifkonflikt zwischen der Deutschen Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL eskaliert weiter. Eine baldige Lösung rückt so in immer weitere Ferne. Was Fahrgästen jetzt droht – und wie es weitergehen könnte.