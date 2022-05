Deutsche Bahn in Jahrhundertkrise Bahnchef Lutz sendet SOS

Der öffentliche Druck war am Ende wohl doch zu groß. Geahnt hatten sie es nämlich schon im November 2021. Damals hatten interne Analysen der Deutschen Bahn ergeben, dass die Baustellenplanung für den Sommer dieses Jahres erhebliche negative Folgen haben könnte. Das Chaos habe sich „im November vergangenen Jahres angekündigt“, sagt Bahnchef Richard Lutz am Montag in einer Telefonkonferenz. Man sei damals „überrascht“ gewesen, wie sich die Baustellenthematik hochgeschaukelt hätte – mit Folgen für die Pünktlichkeit auf der Schiene 2022.