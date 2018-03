Deutsche Bahn: Jeschke will eigene Mobilfunkmasten an den Gleisen

Die neue Vorständin der Deutschen Bahn, Sabina Jeschke, will den Mobilfunkempfang in den Zügen der Deutschen Bahn verbessern. „Wenn die Kunden gute Mobilfunkverbindungen haben wollen, müssen wir sie ihnen anbieten“, sagt Jeschke der WirtschaftsWoche. Mobilfunk sei eigentlich Sache der Mobilfunkbetreiber. Doch sollte die Bahn in Gesprächen mit den Unternehmen keine Verbesserung erreichen können, müsse die Bahn „auch über unkonventionelle“ Wege nachdenken, sagte sie.