Deutsche Bahn Kommt jetzt endlich der Bau-Booster für die Schiene?

Allein schon der Namenszusatz „GO“ für „Gemeinwohlorientierung“ hinterlässt Fragen. Die neue Gesellschaft ist das Ergebnis jahrelangen Streits um die Aufspaltung der Bahn in einen Fahrbetrieb und eine unabhängige Einheit für die Infrastruktur, die auch Wettbewerbern zugutekommt. Jetzt verbleibt InfraGO in der Bahn-Holding, soll aber in erster Linie nicht auf den Gewinn abzielen, sondern auf das Gemeinwohl. Trassen und Bahnhöfe sollen nicht vorrangig Gewinne abwerfen, sondern mehr Verkehr auf der Schiene ermöglichen. Dazu haben die Bahn und der Gesetzgeber in der Satzung acht Kriterien festgelegt, in denen Begriffe wie „Qualität“, „Kapazität“, „diskriminierungsfreier Wettbewerb“ oder „Klimaschutz“ vorkommen. Was das im Einzelnen konkret bedeutet, bleibt diffus: Konkrete Zielvorgaben, Kennziffern und Zeiträume fehlen bislang.