Deutsche-Bahn-Konkurrent Flixtrain will 65 Züge in Russland kaufen

Die Details sehen vor, dass der Finanzinvestor 28 längere und 37 kürzere Züge bei der Transmashholding International (TMHI), also der Europa-Tochter des Zugbauers mit Sitz im schweizerischen Zug, bestellt. Der Finanzpartner würde dafür eine Gesellschaft („AssetCo“) gründen, welche die Wagen bei TMHI für rund eine Milliarde Euro einkauft, dort auch warten lässt und sie an Flixtrain verleiht – samt Zugpersonal und Lokomotiven. Flixtrain fädelt den Deal mit TMHI ein, man befinde sich in „exklusiven finalen Verhandlungen“, heißt es im Prospekt. TMHI befindet sich zu 80 Prozent im Besitz russischer Oligarchen wie Andrej Bokarev und Iskandar Makhmudov.