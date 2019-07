Deutsche Bahn: Lokführer fahren zu selten Zug

Probleme macht vor allem der so genannte Einzelwagenverkehr: DB Cargo stellt Güterzüge aus vielen Einzelwagen zusammen und reißt sie in Hubs wieder auseinander, um sie dort wieder zu neuen Güterzügen zusammen zu bringen. So kann ein Spediteur seine Waren zwar von nahezu überall in fast jeden Winkel der Republik durch DB Cargo transportieren lassen. Doch das Zusammenstellen der Züge ist kosten- und personalintensiv.



Schon Ende 2018 haben die Arbeitnehmer in einer internen Lagebewertung für Konzernvorstand und Aufsichtsrat auf eklatante Defizite hingewiesen. So seien alle bis dahin unternommenen Versuche, DB Cargo zu sanieren, „gescheitert“, heißt es dort. Das Management hatte etwa einen Prozess angeschoben, wie die Güterzüge einfacher zusammengestellt werden könnten. Doch das und andere Maßnahmen hätten „nicht zu einer Verbesserung der Produktivität und Qualität bei DB Cargo geführt“, schrieben die Arbeitnehmervertreter an Vorstand und Aufsichtsrat.