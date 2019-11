Richard Lutz ist seit fast drei Jahren Chef der Deutschen Bahn. Ist er der richtige Mann dafür?

Unter den Vorgängern von Richard Lutz ist vieles schief gelaufen. Herr Mehdorn wollte die Bahn an die Börse bringen – und ist damit gescheitert. Herr Grube wollte den weltweit führenden Mobilitäts- und Logistikkonzern aufbauen – und ist damit ebenfalls nicht ans Ziel gekommen. Lutz hat eine andere Strategie gewählt. Er will die Schiene in Deutschland stärken. Das ist genau richtig. Ob ihm das aber gelingen wird, ist immer noch offen.



Lutz ist seit 25 Jahren bei der Deutschen Bahn. Er war vor seinem Wechsel auf den Chefposten 2017 viele Jahre Finanzvorstand. Und er hat die Strategien seiner Vorgänger mitgetragen. Ist er nicht mitschuldig an der Misere der Bahn?

Natürlich trägt er eine Mitverantwortung für die derzeitige Lage. Aber Menschen können sich ändern. Ich hoffe, dass er erkannt hat, dass die früheren Konzernstrategien die Bahn nicht nach vorne gebracht haben. Die Ziele der neuen Strategie „Starke Schiene“ sind grundsätzlich richtig. Er hat die Chance, die Deutsche Bahn wieder zu einem Aushängeschild für Deutschland zu machen.