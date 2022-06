Deutsche-Bahn-Politik Ein Bahn-Chef Wissing ist keine Lösung

Was für ein Auftritt von Volker Wissing. Der Bundesverkehrsminister gibt sich volksnah – und zornig: „Der Zug kommt nicht, der Zug ist überfüllt, der Anschlusszug wird verpasst“, sagte der FDP-Mann in Berlin. „So wie es ist, kann es nicht bleiben“ Wissing mache die Bahn daher „zur Chefsache“. Er starte ein „Deutschlandtakt-Büro“ und eine „Beschleunigungskommission“. Gleichzeitig gründe er eine „Steuerungsgruppe Deutsche Bahn“, die an ihn berichten werde.