Deutsche Bahn Störung legt Bahnverkehr in Norddeutschland lahm

Die heftigen Probleme der Deutschen Bahn in Norddeutschland sind nach Angaben des Unternehmens auf eine technische Störung des Zugfunks zurückzuführen. Deshalb sei „in großen Teilen Norddeutschlands derzeit kein Zugverkehr im Fernverkehr der Deutschen Bahn möglich“, hieß es auf „bahn.de“ am Samstagmorgen. Neben dem Fernverkehr ist derzeit zumindest teilweise auch der Regionalverkehr der Deutschen Bahn in Norddeutschland unterbrochen.