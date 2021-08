Deutsche Bahn Tarifkonflikt: EVG-Chef Hommel mischt sich ein

Zwar hat die EVG mit der Deutschen Bahn im Herbst 2020 einen Tarifvertrag abgeschlossen. Hommel verweist aber auf „eine Revisionsklausel“, die seiner Organisation die Option gebe, den Abschluss von 2020 in Frage zu stellen, sollte die GDL in Teilen besser verhandeln. Die EVG könne ihren Tarifvertrag „außerordentlich kündigen“, sagt der Gewerkschaftschef der WirtschaftsWoche – „und in den Arbeitskampfmodus gehen“. Hommel: „Wir entscheiden, was gilt und was nicht gilt.“