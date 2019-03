Deutsche Bahn Tempo 300 auf drei weiteren ICE-Strecken

Für den Aus- oder Neubau der Strecken müsste der Bund zusätzliche Milliarden investieren. Hintergrund der neuen Strategie ist der sogenannte Deutschland-Takt, der ab 2030 den Fern- und Nahverkehr besser miteinander verbinden soll. Dafür müssten einige „neuralgische Strecken“ beschleunigt werden, so Ferlemann. Ein ICE soll dann etwa in weniger als vier Stunden von Berlin nach Köln fahren. Die Pläne bedeuten einen strategischen Kurswechsel von Bund und Deutsche Bahn. Ende 2017 wurde die bisher letzte Schnellstrecke zwischen Erfurt und Nürnberg in Betrieb genommen, die dritte Tempo-300-Strecke in Deutschland. Weitere waren nicht geplant.