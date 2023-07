Deutsche Bahn und EVG vor Schlichtung „Das ist wie in einem Ehestreit, nur dass Scheidung nicht möglich ist“

WirtschaftsWoche: Herr Milbradt, am Montag beginnt die Tarif-Schlichtung zwischen der Deutschen Bahn und der Eisenbahngewerkschaft EVG. Glauben Sie, beide Seiten kommen zu einem Ergebnis?

Georg Milbradt: Die Vorzeichen sind zumindest positiv: Der vorgesehene Zeitraum für die Schlichtung von zwei Wochen ist ausreichend. So gibt es die Möglichkeit, alle Details in Ruhe zu klären.