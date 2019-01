Deutsche Bahn unter Druck Bahn könnte für Trendwende Tafelsilber verkaufen

Im Kampf gegen Verspätungen und schlechte Qualität geht Bahnchef Richard Lutz an diesem Dienstag mit weitreichenden Vorschlägen in ein Krisentreffen mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). So könnten die profitable Auslandstochter DB Arriva verkauft und der Konzernvorstand erweitert werden, wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag erfuhr. Damit wurden entsprechende Medienberichte bestätigt.