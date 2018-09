Deutsche Bahn Warum immer mehr Zug-Toiletten defekt sind

Null Fehler, das war die Ansage im Frühjahr 2016, als die Deutsche Bahn endgültig Besserung versprach. Züge im Fernverkehr sollten ab diesem Zeitpunkt ohne ein einziges technisches Problem auf die Reise geschickt werden. Von einem umfangreichen „Frühjahrsputz“ war die Rede. Dafür holte die Bahn sämtliche ICE-Züge so lange in die Werkstatt, bis jeder noch so kleine Defekt behoben war. Wenn ein Zug einmal so richtig laufe, so die Hoffnung des Managements, dann werde es einfacher, das gute Niveau zu halten.