Deutsche Bahn: Zurück auf Los

Die Bahn arbeitet daher an neuen Ideen, um die Prozesse an Bord effizienter zu machen. Jüngstes Beispiel: der Komfort-Check-in. Wer ein Handy-Ticket inklusive Sitzplatz-Reservierung bucht, kann sich künftig selbstständig einchecken. Der Schaffner erhält dann eine Info auf seinem Kontrollgerät, der persönliche Ticketnachweis entfällt. Derzeit testet die Bahn das Projekt auf ausgewählten Verbindungen, etwa von München nach Hamburg und Hamburg nach Berlin. Auch an der Essenslogistik arbeitet die Bahn. Bestellungen in der ersten Klasse werden die Mitarbeiter künftig per Headset in die Küche geben. Außerdem bekommt das Personal an Bord bald mobile Kassen, so dass die Mitarbeiter Zeit sparen, weil sie nicht für jede Bezahlung zur Kasse in der Bordküche rennen müssen. Die Abläufe an Bord sollen so in Zukunft besser funktionieren.