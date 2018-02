Deutsche Börse: Aufsichtsrat will vor Ende der Ermittlungen nicht über Bonus von Kengeter entscheiden

„Vielmehr muss der Aufsichtsrat Herrn Kengeter am Ende vielleicht sogar in Regress nehmen“, so der Insider weiter. Schließlich steht ein Millionenbußgeld gegen das Unternehmen im Raum, die Rede war zuletzt von 10,5 Millionen Euro. Der Börse wird Organversagen vorgeworfen. Das Bußgeld wurde zuletzt auch mit Verfehlungen von Kengeter begründet: Die Staatsanwaltschaft wirft ihm wegen des Kaufs von Aktien im Rahmen des Vergütungsprogramms Insiderhandel vor, zudem habe die Börse unter seiner Führung eine Ad-hoc-Meldung zu spät herausgegeben. Die Börse wollte sich nicht zu Aufsichtsratsthemen äußern. Der Strafverteidiger von Kengeter wollte keine Stellungnahme abgeben.