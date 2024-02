Deutsche Fußball-Liga DFL stoppt Investorensuche: „Profifußball in einer Zerreißprobe“

Mit der Finanzspritze wollte die DFL auch die Nachteile zum Teil kompensieren, die sich aus der „50+1"-Regel ergeben, wonach kein externer Kapitalgeber die Mehrheit an einem Bundesligisten übernehmen darf. Daran rütteln will sie aber nicht: „Das DFL-Präsidium steht einmütig zur 50+1-Regel“, betonte Watzke. Vor allem die Klubs aus der englischen Premier League, die zum Teil im Besitz von Investoren, Staatsfonds und Milliardären sind, spielen ihre tiefen Taschen im Kampf um die besten Spieler aus - worunter tendenziell die Attraktivität der Bundesliga leidet. Die Ligen in Spanien und England erlösen zudem deutlich mehr aus der Rechtevermarktung im Ausland, weil ihre Spiele etwa in Asien und Südamerika mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen.



