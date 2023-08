Deutsche Gaming-Branche „Ich halte es für sehr gefährlich, KI zu ignorieren oder zu verteufeln“

Die Handyspiele an sich sind zumeist kostenlos. Die Umsätze in diesem Bereich generieren sich nahezu ausschließlich aus sogenannten In-App-Käufen. Wird sich der Abverkauf der eigentlichen Spiele irgendwann ganz erledigen?

Ich glaube, es wird am Ende nicht auf ein einziges Businessmodell hinauslaufen. Dafür sind die Bedürfnisse der Nutzer einfach zu unterschiedlich. Das „Free to Play“-Modell, dem alle unsere Spiele folgen, eignet sich zum Beispiel besonders für die mit viel Zeit und wenig Geld. Sie können so erst mal kostenlos anspielen und sehen, ob sie Spaß haben. Wenn ja, dann geben sie vielleicht irgendwann Geld für In-App Käufe aus. So oder so: Wenn man die Kosten pro Stunde Unterhaltung vergleicht, sind Games eigentlich immer deutlich günstiger, als wenn zum Beispiel ins Kino oder in einen Freizeitpark gehen würde.