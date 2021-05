Deutsche Häfen „Die Niederländer können damit Werbung machen, dass es dort einfacher ist“

Im vergangenen Jahr gab es rund um die Welt Hafenstaus. In Singapur oder Los Angeles mussten die Schiffe teilweise eine Woche warten. Wie kann das sein?

In amerikanischen Häfen gab es diese Staus, das stimmt. Das lag auch daran, dass der Handel in den USA wieder so stark angezogen ist. Dadurch waren die Häfen dort komplett überlaufen und das hat zu langen Wartezeiten geführt. Aber eben nicht in Deutschland.



Weil die Deutschen Häfen von dieser Handelslust nicht profitieren konnten? Der Umschlag in Deutschland ist letztes Jahr um sechs Prozent gesunken. So heftig hat es andere Häfen in der Nordsee nicht getroffen.

Dieser Rückgang fand vor allem in den ersten Monaten 2020 statt. Am Ende des Jahres haben wir viel aufgeholt. Und da haben auch nicht alle Konkurrenten gewinnen können, Rotterdam hat sieben Prozent im vergangenen Jahr verloren. Das betone ich so, weil Rotterdam damit endlich mal wieder hinter uns liegt.