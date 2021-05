Deutsche Häfen „Die Niederländer können damit Werbung machen, dass es dort einfacher ist“

Die Containerreedereien haben in den vergangenen Monaten auch neue Mega-Schiffe bestellt. Kommen die deutschen Häfen damit noch klar?

Wenn die Schiffsgröße so bliebe wie aktuell, dann sind wir gut gerüstet. Aber wenn die Reeder noch größere Schiffe in Auftrag geben würden, wäre das für die Häfen eine Herausforderung. Wir müssten noch viel mehr investieren, Infrastruktur und Hafenanlagen ganz anders planen. Wir bräuchten mehr Fläche, mehr Bahnverbindungen, mehr Autobahnen. Ob man solche Investitionen tätigen sollte, ohne dass die Reeder als Nutznießer daran beteiligt sind, halte ich für fraglich. Wenn die Schiffe in Zukunft noch größer werden sollen, könnte man überlegen, die Reeder an den Ausbaukosten für Häfen zu beteiligen.