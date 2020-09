Deutsche Hospitality Steigenberger-Mutter trotz der Krise in Kauflaune

Wie genau DH künftig zulegen will, soll aus Sicht von Witschi zwar der Vorstands-Chef CEO Markus Bernhardt verkünden, wenn der am 1.November anfangen wird. Doch klar ist: Die Gruppe wird es nicht länger vor allem die bisherigen Marken Steigenberger, InterCity, Jaz und Zleep ausbauen, sondern in größerem Stil zukaufen, wie Witschi zugibt. Dabei denkt er an die Übernahme kleiner bis mittelgroßer Ketten, die sich in der aktuellen Krise bislang am schwersten tun. Dazu werden die DH-Marken auch in größerem Umfang Kooperationen mit lokalen Hotelmarken eingehen. Vor allem auf diesem Weg hat der frühere Europcar-Chef Bernhardt die weltweite Expansion des Autovermieters in Asien oder Lateinamerika vorangetrieben.