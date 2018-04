Deutsche-Post-Chef Frank Appel, der Feuerwehrmann

Geht es um die Paketsparte, sind solche Fragen besonders sensibel. Der Bereich, bei der Post nur „PeP“ genannt, ist mit zuletzt 18,2 Milliarden Euro Umsatz im Jahr die wichtigste Säule des Konzerns. Sie umfasst das Briefgeschäft und den boomenden Onlinehandel in Deutschland. Unter der Leitung von Jürgen Gerdes breitete sich die Post immer weiter in Europa und zuletzt sogar in Asien und Südamerika aus. 1,5 Milliarden Euro Gewinn brachte die Sparte im vergangenen Jahr.

Die Zahlen stimmen also. Nur die Schlagzeilen nicht. In den vergangenen Jahren geriet die Sparte immer wieder in die Kritik. Sie sammelte Rügen von Kartellamt und Bundesnetzamt, sogar der Zoll ermittelte wegen Verdachts auf illegale Leiharbeit. Die Gewerkschaftler sind erzürnt über ständige Personalmanöver, um die Lohnkosten in dem Bereich nicht ausufern zu lassen. Und auch unter den Führungskräften herrscht Unmut, nicht wenige verließen die Sparte in den vergangenen Jahren freiwillig.